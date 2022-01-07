Эксперт: Рост цен на недвижимость в Баку продолжится и в этом году

В этом году также ожидается рост цен на рынке недвижимости Баку.

В этом году также ожидается рост цен на рынке недвижимости в Баку.

Об этом Report сообщил эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев.

Фарзалиев отметил, что причиной этого является как рост цен на стройматериалы, так и дефицит пригодных для строительства земельных участков в столице: "С другой стороны, сейчас строительные компании чаще сносят старые 4-5-этажные здания, которые уже отработали свой срок эксплуатации, и строят на их месте новые. При этом их доходы намного меньше, поскольку они вынуждены оплачивать жителям этого здания арендную плату до тех пор, пока здание не будет построено. Затем этим же жителям предоставляется более просторная, полностью отремонтированная квартира. Если в одном 4-х блочном пятиэтажном здании 60 квартир, то при его сносе и строительстве на его месте нового здания компания должна отдать жильцам более половины квартир в здании, а остальные продать и получить прибыль. Поскольку это не выгодно для компаний, они повышают цены за квадратный метр”.

Эксперт отметил, что запреты на деятельность объектов под новостройками также повлияют на рост цен на недвижимость: "В конце прошлого года Госкомитетом по градостроительству и архитектуре был введен запрет на деятельность ряда предприятий общественного питания под новостройками, а некоторым разрешили работать до 23:00. Строительные компании зарабатывали деньги на продажах нежилых помещений в зданиях. Все это скажется на общей стоимости строительства".

По его словам, сегодня большинство квартир продается в кредит: "Количество квартир, продаваемых по ипотеке и за счет внутреннего кредитования компании, значительно выросло в сравнении с предыдущими годами. А это говорит о том, что спрос на покупку квартир очень высок. Превышение спроса над предложением также влияет на цены".

Эксперт подчеркнул, что в этой сфере нужна господдержка: "Для строительных компаний должны применяться определенные льготы, освобождение от налогов, либо государство само должно проводить снос зданий, покупать землю, и создавать условия для строительных компаний, чтобы снизить затраты на строительство и решить жилищную проблему граждан”.