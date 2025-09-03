    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Российская Федерация систематически оказывает давление на Армению, принуждая ее участвовать в схемах нелегальной торговли для обхода западных санкций, введенных после начала военных действий в Украине.

    Как сообщает Report, юрист-международник Байрам Садыгов на специальном брифинге, посвященном анализу подозрительных внешнеторговых операций Армении, рассказал о последствиях подобных операций.

    "Согласно международному праву, Россия несет прямую ответственность за действия Армении в этой сфере. К данной ситуации применима IV глава резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 28 января 2002 года об 'Ответственности государств за международно-противоправные деяния', которая четко гласит: 'Государство, которое руководит и контролирует совершение другим государством международно-противоправного деяния, несет международную ответственность за это деяние'", – подчеркнул эксперт.

    Садыгов отметил беспрецедентный масштаб санкций, введенных против России: "Европейский Союз ввел санкции невиданного ранее объема в ответ на военные действия России в Украине. На сегодняшний день против Российской Федерации действует около 20 тысяч различных ограничительных мер. Помимо прямых экономических санкций, это запреты на доступ в порты, ограничения авиасообщения, запреты на экспорт и импорт широкого спектра товаров – от минералов и пиломатериалов до предметов роскоши, топлива, культурных ценностей, золота и драгоценных металлов. Также действуют запреты на инвестиции, ограничения движения капитала, меры в туристическом секторе, запреты на военно-техническое сотрудничество и ограничения в образовательной сфере".

    Юрист особо подчеркнул серьезность последствий для нарушителей санкционного режима: "Обход санкций влечет как административную, так и уголовную ответственность. В зависимости от юрисдикции и тяжести нарушения, это могут быть крупные штрафы, тюремное заключение и конфискация имущества. В странах Европейского Союза за уклонение от санкций предусмотрено лишение свободы. В США нарушение санкционного режима квалифицируется как федеральное преступление, за которое грозит длительное тюремное заключение. В целом, нарушения санкций рассматриваются как серьезные правонарушения с тяжелыми юридическими последствиями".

