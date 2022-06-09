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Эксперт: Cущественного изменения цен на авторынке Азербайджана не наблюдалось

Эксперт: Cущественного изменения цен на авторынке Азербайджана не наблюдалось Резкого роста или падения цен на автомобильном рынке Азербайджана в мае не было.
Бизнес
9 июня 2022 г. 12:37
Эксперт: Cущественного изменения цен на авторынке Азербайджана не наблюдалось

Резкого роста или падения цен на автомобильном рынке Азербайджана в мае не было.

Об этом рассказал Report эксперт по транспортным вопросам Эльданиз Джафаров, комментирую ситуацию на автомобильном рынке Азербайджана в прошлом месяце.

По его словам, объем продаж новых и подержанных автомобилей в целом вырос на 20 процентов.

«Этот рост носит сезонный характер. Спрос на автомобили растет с каждым годом. Спрос на новые автомобили вырос. Это может быть связано с освобождением от НДС гибридных автомобилей, ввозимых в Азербайджан с начала года. Клиенты в первую очередь интересуются гибридными авто», - отметил Э. Джафаров.

Однако, эксперт считает, что активность на рынке подержанных автомобилей выше.

«На рынке новых автомобилей в мае покупатели отдавали предпочтение кроссоверам и мини-кроссоверам. Но среди подержанных автомобилей основной спрос был на седаны и хэтчбеки с объемом двигателя от 1500 до 2500 куб. см. На рынке новых автомобилей спросом в основном пользуются гибридные автомобили. Это кроссоверы с объемом двигателя до 2500 куб.см.

В целом доля старых автомобилей на автомобильном рынке Азербайджана очень высока. После девальвации маната в 2015 году цены на автомобили в Азербайджане выросли примерно на 80%. Надеюсь, что до конца этого года в Азербайджане также будут введены таможенные льготы на ввоз малолитражных автомобилей и упрощены условия их кредитования, чтобы жители страны могли приобрести новые автомобили», - подчеркнул Эльданиз Джафаров.

По его словам, к концу месяца на рынке ожидается некоторый рост цен.

«В конце каждого квартала автопроизводители повышают цены на новые автомобили на 2-5%. Например, если в январе-марте цены выросли на 2-5%, то к концу второго квартала ожидается рост цен примерно на том же уровне», - добавил Эльданиз Джафаров.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycanın avtomobil bazarında qiymətlər stabil qalıb

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