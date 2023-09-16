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Эксперт: Решение Тарифного совета оптимизирует цены на лекарства

Эксперт: Решение Тарифного совета оптимизирует цены на лекарства Тарифный (ценовой) совет установил верхний предел цен на лекарственные препараты в частности с целью усилить контроль за качеством медикаментов и оптимизировать цены на местном рынке.
Бизнес
16 сентября 2023 г. 15:07
Эксперт: Решение Тарифного совета оптимизирует цены на лекарства

Тарифный (ценовой) совет установил верхний предел цен на лекарственные препараты в частности с целью усилить контроль за качеством медикаментов и оптимизировать цены на местном рынке.

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Байрамов назвал данное решение важным, так как оно сделает лекарственные препараты более доступными для населения.

"Люди смогут покупать лекарства по более низкой цене. В то же время в аптеках вновь начнут продавать лекарства, которые оказались в дефиците", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Tarif Şurasının qərarı dərmanların qiymətini optimallaşdıracaq"

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