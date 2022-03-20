Эксперт: Решение Кабинета министров направлено на предотвращение дефицита продовольствия

Во избежание проблем с продовольственным обеспечением в Азербайджане Кабинетом министров было подписано постановление ”О мерах по регулированию ввоза на территорию страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительск

Во избежание проблем с продовольственным обеспечением в Азербайджане Кабинетом министров было подписано постановление ”О мерах по регулированию ввоза на территорию страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".

Report обсудил с экспертом-экономистом Эльданизом Амировым, почему решение было подписано именно сейчас и в чем его суть.

По его словам, в перечне мы видим 28 наименований товаров, но, по сути, это несколько конкретных групп: мясо, сахар, масло, яйца: "Например, говядина или курятина относятся к группе мясопродуктов. То же самое можно сказать о масле и сахаре. Иными словами, преимущество отдано таким продуктам как мясо, сахар, масло, яйца. Но их экспорт не производится в настолько крупных объемах, чтобы это ограничение препятствовало оттоку валюты из страны”.

Эксперт считает, что последнее решение Кабмина не означает введение каких-либо запретов непосредственно на экспорт: "Было бы неправильно расценивать это как запрет. Регулирующая функция заключается в том, что запрет должен рассматриваться как превентивная мера в управлении продовольственной безопасностью страны, в том числе направленная на предотвращение дефицита продовольствия. Ни о каком дефиците здесь речи не идет. По решению Кабинета министров, предприниматели, желающие экспортировать именно указанную продукцию, обращаются в министерство экономики, и предоставляют полную информацию. В течение пяти дней в министерстве экономики будет рассмотрено данное обращение и выдано заключение. Предприниматель может экспортировать продукцию только при наличии положительного заключения. Министерство экономики анализирует рынок, оценивает возможность возникновения дефицита в стране и затем принимает решение. Как видите, запрета нет. Это всего лишь инструмент контроля и регулирования”.

Э.Амиров отметил, что основной целью данного решения является управление продовольственными ресурсами страны: "К примеру, если война между Россией и Украиной продолжится до конца года и возникнут какие-то серьезные проблемы в обеспечении местного рынка, то мы зададимся вопросами, почему не было принято своевременное решение и вопрос не взят под контроль. Именно поэтому этот шаг Кабинета министров и министерства экономики является правильным”.