Эксперт: Применение НДС на иностранные электронные услуги в Азербайджане негативно влияет на общество

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В последнее время министерство налогов проявляет чрезмерную активность. На мой взгляд, это не очень хорошо. Каждый день принимается новый документ.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Мультимедийного центра Осман Гюндуз.

По словам О. Гюндуза, применение НДС на иностранные электронные услуги негативно влияет на общество: "Сегодня большинство моих знакомых получают банковскую карту в Грузии. Потому что министерство налогов придумало новые правила. Это не очень хорошо. Наши валютные средства обращаются практически в грузинских банках".