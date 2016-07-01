​Эксперт: Пожар на авторынке не окажет серьезного влияния на цены

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Пожар, произошедший вчера на рынке запчастей в Хатаинском районе, окажет кратковременное воздействие на цены на внутреннем рынке.

Об этом сказал Report директор экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы.

"Данное событие приведет к снижению предложения на рынке запчастей автомобилей с большим сроком эксплуатации, которые не обслуживаются официальными сервисными центрами. Это может привести к незначительному росту цен", - отметил глава центра.

Аналитик подчеркнул, что этот процесс будет кратковременным: "Думаю, это событие не стоит оценивать с экономических позиций. С другой стороны, следует учесть, что сгорела часть рынка, где реализуются мелкие запчасти. На рынке имеется достаточно альтернативных товаров. С этой точки зрения, воздействие на цены будет кратковременным”.

Напомним, что вчера ночью на рынке запчастей (бывший авторынок) в Хатаинском районе (проспект Бабека) произошел пожар. Сгорело 930 кв. м на территории общей площадью 3000 кв. м.