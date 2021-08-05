Эксперт: Подорожание АИ-95 и АИ-98 повысит спрос на экологически чистые автомобили

Несколько дней назад в Азербайджане подорожал импортируемый в страну бензин марки АИ-95 ("Премиум") на 5 гяпиков – с 1,40 до 1,45 манатов, а марки АИ-98 ("Супер") – с 1,55 до 1,60 манатов.

Несколько дней назад в Азербайджане подорожал импортируемый в страну бензин марки АИ-95 ("Премиум") на 5 гяпиков – с 1,40 до 1,45 манатов, а марки АИ-98 ("Супер") – с 1,55 до 1,60 манатов.

В ООО SOCAR Petroleum, задействованном в сфере оптовой и розничной продажи топлива, повышение стоимости бензина объясняют ростом импортных цен. Как же это повлияет на местных потребителей? Много ли автовладельцев используют бензин марок АИ-95 и АИ-98? С этими вопросами Report обратился к эксперту по транспортным вопросам Эльданизу Джафарову.

По его словам, рост цен на бензин, в первую очередь, увеличит спрос на экологически чистые автомобили: "Хотя подорожание в последние годы бензина марки АИ-95 и не повлияло на стоимость автомобилей, но вынудило более внимательно относиться к выбору машины. Поскольку изменение цен на бензин трудно предсказать, граждане предпочитают гибридные или экономичные автомобили с низким расходом топлива. Думаю, что в ближайшие месяцы продажи таких автомобилей заметно возрастут".

По словам Джафарова, покупка бензина марок "Премиум" и "Супер" не зависит от уровня достатка: "Выбор той или иной марки зависит от автомобиля. К примеру, я сам не очень состоятельный человек, но одно время заливал в автомобиль бензин марки АИ-95, и его расход меня устраивал. Но после повышения цен я перешел на АИ-92".

Эксперт отмечает, что в некоторых автомобилях можно использовать оба сорта бензина: "Однако в большинстве автомобилей предпочтительно заливать в бензобак только бензин марки "Премиум". Естественно, это рекомендация самого производителя. Также следует учитывать большую разницу в ценах на бензин марок АИ-92 и АИ-95, и при больших объемах двигателя владелец вынужденно покупает АИ-92.

Автомобили, использующие бензин премиум-сорта, не могут быть в будущем переведены на АИ-92, поскольку это приведет к их неисправности. Если человек является автолюбителем, он все равно купит новую машину. Повышение цен не станет этому помехой. Однако люди будут больше отдавать предпочтение гибридным машинам или электромобилям. Сейчас автомобили с большим объемом двигателя являются гибридными. Возможно, спрос на бензин марок "Премиум" и "Супер" снизится, но он все равно останется. Парадокс в том, что, даже если спрос на бензин этой марки на мировом рынке снизится, рост цен может продолжиться", - подчеркнул Джафаров.