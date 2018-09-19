Эксперт: От торговой войны США и Китая другие страны могут только выиграть

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ведя войну между собой, США и Китай освобождают свои рынки для других государств, которые от этого могут только выиграть.

Об этом Report сказал российский эксперт и политолог, гендиректор Института политических исследований России Сергей Марков.

"Китай вводит пошлину на американскую свинину или сою, соответственно тот же самый российский производитель этих продуктов, который уже полностью покрывает рынок России, может экспортировать свой товар на китайский рынок", - сказал эксперт.

По мнению С.Маркова, если США заменят китайские компании на европейские, то европейские производители освободят какую-то часть рынка, что выгодно для всех стран СНГ.