​Эксперт: Необходимо проводить мониторинг законодательства

В Азербайджане необходимо проводить мониторинг законодательства.

Как сообщает Report, об этом на форуме "Роль общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса", организованного при поддержке Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (KOBIA) при министерстве экономики, заявил президент интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз.

По его словам, порою законодательство препятствует развитию бизнеса: "Поэтому необходимо проводить мониторинги".

Он также отметил, что хотя KOBİA создан для поддержки предпринимательства, проблем в этой области много.