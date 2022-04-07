Эксперт: Кризис в России не влияет на авторынок Азербайджана

Кризис в российской автомобильной промышленности не влияет на автомобильный рынок Азербайджана, поскольку у нас много альтернатив.

Кризис в российской автомобильной промышленности не влияет на автомобильный рынок Азербайджана, поскольку у нас много альтернатив.

Об этом Report сообщил эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров.

По его словам, в Азербайджан из разных стран ввозятся как новые, так и подержанные автомобили: "Поэтому сокращение поставок российских автомобилей в нашу страну не повлияет на рынок”.

Э. Джафаров отметил, что серьезных изменений цен на рынке в первом квартале не произошло: "Активность на рынке не снизилась. Только в феврале наблюдался некоторый застой. В марте по сравнению с февралем продажи выросли на 20%. В апреле этот показатель увеличится еще больше. Лидерство на первичном автомобильном рынке принадлежит автомобилям Южной Кореи, Японии, а на вторичном рынке - США и Европы”.

По словам эксперта, покупателей, в первую очередь, интересуют кроссоверы. Эти автомобили несколько выше седанов и считаются удобными для Баку. В ближайшие месяцы ожидается увеличение импорта кроссоверов, в том числе и мини-кроссоверов. Резкого роста цен на эти автомобили до конца мая не ожидается, он будет в пределах 2-5%. Это может быть связано с подорожанием запчастей и тарифов на перевозки. В целом, на внутреннем рынке не прогнозируется резкое повышение цен на автомобили".

Э.Джафаров также рассказал о продажах китайских автомобилей в стране и их качестве: "Китайские автомобили пользуются большим спросом из-за приемлемых цен. По качеству они уступают южнокорейским, но считаются более качественными, чем российские автомобили. Китай также производит запчасти для многих известных автомобильных брендов по всему миру. В целом, продажи автомобилей удовлетворительные”.

Он также отметил, что российские автомобили всегда были популярны в регионах: "В крупных городах объем продаж низкий. В некоторых регионах нет сервисных центров для автомобилей, произведенных в Европе, Японии. Российские автомобили легче отремонтировать. Но большинство из них не отвечают современным требованиям безопасности”.