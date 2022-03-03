Эксперт: Цены на автомобильном рынке Азербайджана стабилизировались

В феврале текущего года на местном автомобильном рынке не наблюдались колебания цен по сравнению с январем.

В феврале текущего года на местном автомобильном рынке не наблюдалось колебания цен по сравнению с январем.

Об этом Report сообщил эксперт в сфере транспорта Эльданиз Джафаров.

"В целом, в первом квартале роста продаж на рынке не ожидается. Во втором квартале, то есть в апреле-мае, прогнозируется рост продаж. Также будет значительный рост количества импортируемых в страну автомобилей", - отметил Э.Джафаров.

По его словам, в феврале основным спросом у автолюбителей были “кроссоверы”, в частности, “мини-кроссоверы”: "В итоге с этого месяца в страну увеличился импорт “мини-кроссоверов”. Это автомобили с объемом двигателя 1 500 - 2000 кубических сантиметров. Если раньше популярностью пользовались автомобили сегмента "С", то сейчас более популярны ”мини-кроссоверы". Наряду с этим, с каждым месяцем растет спрос на гибридные автомобили и электромобили. Растет интерес к экологически чистым автомобилям”.

По мнению эксперта, война между Россией и Украиной не окажет влияния на автомобильный рынок Азербайджана: “Из России в Азербайджан импортируются производимые там автомобили. Заводы, на которых они производятся, находятся вне зоны конфликта, и проблем с импортом в Азербайджан не возникнет. Из Украины в Азербайджан нет массового импорта легковых автомобилей”.

По словам лиц, занимающихся продажей подержанных автомобилей в столице, большим спросом пользуются такие модели, как “Mercedes”, “Hyundai” и Toyota”. В зависимости от мощности двигателя, пробега, технического состояния и других факторов на автомобильном рынке цены на ряд автомобилей колеблются в следующих диапазонах:

“Mercedes C-class” (2007-2008) - 13 500 - 25 000 AZN

“Mercedes GL-class” (2006-2007) - 23 000 - 30 000 AZN

“Mercedes GL-class” (2015) - 77 000 – 94 000 AZN

“Nissan Kicks” (2021) 35 000 - 45 000 AZN

“Nissan Sunny” (2010-2011) - 11 000 - 16 000 AZN

“Hyundai Sonata” (2008-2009) - 14 000 - 20 000 AZN

“Hyundai Santa Fe” (2021) – 80 000 - 85 000 AZN

“Hyundai Santa Fe” (2014-2015) - 30 000 - 45 000 AZN

“Hyundai Accent” (2021) – 26 000 - 32 000 AZN

“Hyundai Accent” (2010-2011) – 11 000 – 18 000 AZN

“Toyota Camry” (2014-2015) - 23 000 - 43 000 AZN

“Toyota Camry” (2021) - 52 000 - 85 000 AZN

“Opel Astra” (2006-2007) – 13 000 - 19 000 AZN

“Chevrolet Cruze” (2012-2013) - 11 000 -19 000 AZN.