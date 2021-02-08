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Эксперт: Будет много желающих инвестировать в освобожденные от оккупации земли

Эксперт: Будет много желающих инвестировать в освобожденные от оккупации земли "Освобожденные от оккупации территории Азербайджана внесут большой вклад в развитие региона".
Бизнес
8 февраля 2021 г. 16:58
Эксперт: Будет много желающих инвестировать в освобожденные от оккупации земли
Эммануэль Дюпюи

"Освобожденные от оккупации территории Азербайджана внесут большой вклад в развитие региона".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

По мнению эксперта, многие страны изъявят желание инвестировать в процесс реконструкции, начатый на освобожденных от оккупации землях Азербайджана: "Освобожденные от оккупации земли Азербайджана будут играть значимую роль в экономическом развитии региона. Плодами этого развития воспользуется не только Азербайджан, но и другие страны региона, инвесторы и участники процесса реконструкции. На этом этапе реальны три варианта. Основными инвесторами могут стать турецкие и израильские компании. Вероятно участие китайцев. Китайские инвестиции представляют большой интерес с точки зрения реализации проектов, которые соединят Грузию и Азербайджан. К подобного рода проектам может быть привлечена и Армения, до сих пор остававшаяся в стороне от регионального сотрудничества. Третий источник - иранские инвестиции.

Так, визит министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Нахчыван продемонстрировал заинтересованность Ирана в подключении к проекту железнодорожной ветки, которая соединит Турцию, Иран и Афганистан. Все эти проекты позитивно отразятся на экономике Кавказа и, следовательно, принесут большую пользу Ирану. В числе инвесторов также фигурируют Франция, Европа, в целом, и Америка.

Э.Дюпюи подчеркнул, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации усиливает возможности объединения Кавказа и еще больше повышает значение его роли моста между Европой и Азией: "Ситуация, сложившаяся после освобождения Нагорного Карабаха, сулит большие перспективы. Одним из основных проектов, в частности, является строительство дорог, соединяющих посредством Кавказа Европу и Азию. Настал исторический момент для Кавказского или Южно-Кавказского сплочения для ведения совместных работ по реконструкции".

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Версия на английском языке French expert: Many countries will be interested in investing in Azerbaijan's liberated lands
Версия на азербайджанском языке Fransalı ekspert: "Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarına sərmayə qoymaq istəyən ölkələr çox olacaq"

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