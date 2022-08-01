Эксперт: В Азербайджане борьба с пандемией проводилась успешнее, чем в других странах

“У каждой страны, в том числе у Азербайджана, была своя стратегия борьбы с пандемией короновируса (COVID-19), начавшейся в 2019 году, и вызванным ею экономическим кризисом. Методы борьбы нашей страны были успешными и уникальными по сравнению с другими стр

“У каждой страны, в том числе у Азербайджана, была своя стратегия борьбы с пандемией короновируса (COVID-19), начавшейся в 2019 году, и вызванным ею экономическим кризисом. Методы борьбы нашей страны были успешными и уникальными по сравнению с другими странами".

Об этом Report заявил эксперт Эльвин Аббасов, комментируя меры, предпринятые правительством Азербайджана в борьбе с пандемией.

"Естественно, каждая страна при разработке своей стратегии учитывала финансовое состояние, технологические факторы и т.д. Без учета этих факторов невозможно бороться с короновирусом. Страны с более устойчивой экономикой заявили своим гражданам: “Остаетесь дома, мы же выделим вам помощь в виде социального пакета!". Однако Беларусь и ряд других стран проводили иную политику. Они полагали, что природа защитит человека, и он быстро адаптируется к вирусу. То есть сможет защитить себя. Азербайджан же с самого начала пошел на изоляцию. Цель состояла в том, чтобы сначала предотвратить проблему, чтобы не заниматься ею продолжительно. Прошло уже два года, и у нас есть возможность сравнить модели борьбы, применяемые разными странами".