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Эксперт: В Азербайджане борьба с пандемией проводилась успешнее, чем в других странах

Эксперт: В Азербайджане борьба с пандемией проводилась успешнее, чем в других странах “У каждой страны, в том числе у Азербайджана, была своя стратегия борьбы с пандемией короновируса (COVID-19), начавшейся в 2019 году, и вызванным ею экономическим кризисом. Методы борьбы нашей страны были успешными и уникальными по сравнению с другими стр
Бизнес
1 августа 2022 г. 09:55
Эксперт: В Азербайджане борьба с пандемией проводилась успешнее, чем в других странах

“У каждой страны, в том числе у Азербайджана, была своя стратегия борьбы с пандемией короновируса (COVID-19), начавшейся в 2019 году, и вызванным ею экономическим кризисом. Методы борьбы нашей страны были успешными и уникальными по сравнению с другими странами".

Об этом Report заявил эксперт Эльвин Аббасов, комментируя меры, предпринятые правительством Азербайджана в борьбе с пандемией.

"Естественно, каждая страна при разработке своей стратегии учитывала финансовое состояние, технологические факторы и т.д. Без учета этих факторов невозможно бороться с короновирусом. Страны с более устойчивой экономикой заявили своим гражданам: “Остаетесь дома, мы же выделим вам помощь в виде социального пакета!". Однако Беларусь и ряд других стран проводили иную политику. Они полагали, что природа защитит человека, и он быстро адаптируется к вирусу. То есть сможет защитить себя. Азербайджан же с самого начала пошел на изоляцию. Цель состояла в том, чтобы сначала предотвратить проблему, чтобы не заниматься ею продолжительно. Прошло уже два года, и у нас есть возможность сравнить модели борьбы, применяемые разными странами".

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan's fight against pandemic was more successful than other countries
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizəsi digər ölkələrə nisbətən uğurlu idi"

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