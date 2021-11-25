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Эксперт: Безналичные расчеты при покупке автомобилей позволят избежать мошенничества

Эксперт: Безналичные расчеты при покупке автомобилей позволят избежать мошенничества Внедрение со следующего года в Азербайджане безналичных расчетов при сделках купли-продажи автомобилей, в первую очередь, направлено на учет этих сделок.
Бизнес
25 ноября 2021 г. 15:13
Эксперт: Безналичные расчеты при покупке автомобилей позволят избежать мошенничества

Внедрение со следующего года в Азербайджане безналичных расчетов при сделках купли-продажи автомобилей, в первую очередь, направлено на учет этих сделок.

Об этом Report сообщил эксперт по транспортным вопросам Эльданиз Джафаров.

"В то же время данная поправка в закон предусматривает предотвращение случаев мошенничества в отношении граждан, поскольку граждане периодически становятся жертвами мошенников при покупке автомобилей. К примеру, покупателю выдают доверенность, а потом требуют вернуть автомобиль, или продают машину якобы в полностью исправном состоянии, а потом он выходит из строя. При этом у обманутого гражданина нет никаких оснований для предъявления иска. Гражданин не может доказать, что эта сделка была осуществлена по закону. Из-за этого тоже возникают проблемы. Полагаю, что осуществление сделки в безналичном порядке не принесет никакого вреда тем, кто хочет купить автомобиль. Это делается в первую очередь для того, чтобы уберечь самих граждан от проблем, защитить их интересы", - сказал эксперт.

Э. Джафаров отметил, что новое изменение сделает работу автосалонов более прозрачной, обеспечит своевременную уплату налогов.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Avtomobillərin nağdsız qaydada alqı-satqısı bəzi fırıldaqçılıq hallarına mane olacaq”

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