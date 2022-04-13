Эксперт: Социальные предприятия более устойчивы в кризис, чем обычный бизнес

Азербайджан может диверсифицировать свою экономику за счет развития социального предпринимательства, а не только традиционного бизнеса.

Азербайджан может диверсифицировать свою экономику за счет развития социального предпринимательства, а не только традиционного бизнеса.

Об этом Report заявила международный эксперт в сфере социального предпринимательства Лана Ловашич.

"Я нахожусь в Баку, чтобы делиться опытом, передовой практикой касательно социального предпринимательства. Но я думаю, что видение должно определяться местной экономической средой, которая довольно богата и разнообразна. Я думаю, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития социального предпринимательства, поскольку страна стремится к диверсификации экономики", - отметила эксперт.

Также она затронула вопрос влияния пандемии коронавируса на социальное предпринимательство.

"Коронавирус затронул многие отрасли, я думаю, социальные предприниматели тоже пострадали. Это довольно интересно, потому что, с одной стороны, мы видим негативный финансовый эффект, и люди действительно пострадали, но, с другой стороны, мы обнаружили, что социальные предприятия более устойчивы, чем обычный бизнес. У этой модели очень большой потенциал",- подчеркнула она.

На состоявшемся 12 апреля мероприятии, в котором принял участие временный поверенный в делах ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов и международный эксперт в сфере социального предпринимательства Лана Ловашич, были обсуждены основные вызовы и решения проблем связанных с социальным предпринимательством в Азербайджане.