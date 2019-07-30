"Укрзализныця" назначила директором по закупкам экс-менеджера Bakcell

АО «Укрзализныця» назначила менеджером по закупкам экс-директора по закупкам азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell и авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ) Сергея Довгаленко.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



«Сейчас мы стремимся усилить в компании процессы, связанные с закупками, их планированием, контролем и учетом. Поэтому эту позицию занял менеджер с большим опытом работы в данной сфере», — цитирует пресс-служба главу «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

Довгаленко до назначения в «Укрзализныци» был директором по закупкам компаний Telecommunications Company, Bakcell и Etihad Airways (с 2009 года). Кроме того, он работал в украинских представительствах компаний LM Ericsson International AB (Швеция) и ГП Reichle&De-Massari (Швейцария).

С 2007 по 2009 год новый менеджер УЗ работал на должности директора по закупкам и логистике ЧАО «Фарлеп-Инвест» (телекоммуникационная группа Vega). До этого, в 2002 году был назначен директором по закупкам и логистике ООО «Голден Телеком».

Под его руководством вводились SAP-процессы заказов и управления материалами.