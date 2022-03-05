Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла"

Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинет совет директоров "Лукойла": он не вошел в список кандидатов в новый совет для избрания на годовом собрании акционеров.

Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинет совет директоров "Лукойла": он не вошел в список кандидатов в новый совет для избрания на годовом собрании акционеров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из материалов компании.

Сейчас в совет директоров "Лукойла", помимо Шюсселя, входят глава компании Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс и другие.

Все они вошли в список кандидатов в новый Совет директоров, за исключением Шюсселя. Замены ему в списке кандидатов нет.