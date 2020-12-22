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Экономику Азербайджана считают стабильной 34% иностранных инвесторов

Экономику Азербайджана считают стабильной 34% иностранных инвесторов Для отчета были направлены бизнес-запросы в 450 компаний в 32 странах
Бизнес
22 декабря 2020 г. 15:25
Экономику Азербайджана считают стабильной 34% иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы высказали свое мнение о состоянии экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2020", подготовленном Министерством экономики, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.

Согласно документу, только 2% инвесторов считают национальную экономику сильной. 39% опрошенных оценили экономическую ситуацию как стабильную, 34%-как находящуюся в рецессии, а 25% отметили, что не могут ее определить.

В то же время 55% респондентов заявили, что пандемия коронавируса негативно влияет на бизнес в Азербайджане, 25% - создает существенные проблемы, 16% полагают, что об этом рано говорить, а 4% - что страна открыта для новых экономических возможностей.

Кроме того, 73% иностранных инвесторов отметили важность инвестиций в стимулирующие программы, 70% - в судебную систему, а 67% - в налоговую систему.

Напомним, что для отчета были направлены бизнес-запросы в 450 компаний в 32 странах. 27% из них представляли Германию, 11% - Великобританию, 4% - Турцию, 7% - США, остальные 51% - другие страны. 63% участников опроса составили компании, имеющие бизнес в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Xarici investorların 34%-i Azərbaycan iqtisadiyyatını sabit hesab edir

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