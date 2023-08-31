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Экономика Турции выросла на 4%

Экономика Турции выросла на 4% Во втором квартале этого года произведенный в Турции валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
31 августа 2023 г. 11:40
Экономика Турции выросла на 4%

Во втором квартале этого года произведенный в Турции валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK).

За последний год сектор услуг вырос на 6,4%, строительный сектор - на 6,2%, сектор государственного управления, образования, здравоохранения и социальных услуг - на 5,1%, финансовый сектор - на 4,9%, сектор недвижимости - на 3,2%, сектор информации и связи - на 1,3%, аграрный сектор - на 1,2%, промышленный сектор - на 2,6%, а сектор административных и вспомогательных услуг сократился на 1,2%.

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Версия на английском языке Turkish economy grows by 4% in Q2 
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