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Экономика Грузии выросла на 16%

Экономика Грузии выросла на 16% Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе-феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,3%.
Бизнес
31 марта 2022 г. 12:08
Экономика Грузии выросла на 16%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе-феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,3%.

Об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно информации, только в феврале экономика выросла на 14,6% по сравнению с годом ранее. В прошлом месяце рост наблюдался в перерабатывающей промышленности, секторе транспорта и складского хозяйства, поставок электроэнергии и пр

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Версия на английском языке Georgia’s economy grows 16%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan iqtisadiyyatı 16% böyüyüb

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