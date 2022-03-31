Экономика Грузии выросла на 16%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе-феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,3%.

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе-феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,3%.

Об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно информации, только в феврале экономика выросла на 14,6% по сравнению с годом ранее. В прошлом месяце рост наблюдался в перерабатывающей промышленности, секторе транспорта и складского хозяйства, поставок электроэнергии и пр