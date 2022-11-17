Экономика Азербайджана за последние 18 лет выросла в 3,4 раза

За 2004-2021 годы экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

За 2004-2021 годы экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил на Азербайджанском форуме инвестиций и молодых предпринимателей, организованном в Баку Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики.

"За эти годы промышленное производство увеличилось в 3,7 раза, сельскохозяйственное производство - в 2 раза, экспорт - в 9,2 раза, в том числе ненефтяной экспорт - в 7,3 раза, валютные резервы - более чем в 33 раза, а внешнеторговый оборот - в 6,8 раза. С усилением инновационной направленности и финансовой устойчивости экономики на новом этапе стратегического развития Азербайджана за 10 месяцев этого года стоимость внешнеторгового оборота страны превысила 46 млрд долларов США, сформировалось положительное сальдо в размере более 23 млрд долларов США”, - сказал он.