Экономические возможности Азербайджана были представлены в Великобритании

В лондонском офисе известной аудиторской и консалтинговой компании BDO, организованной азербайджано-британской торговой палатой, состоялись два круглых стола.

В лондонском офисе известной аудиторской и консалтинговой компании BDO, организованной азербайджано-британской торговой палатой, состоялись два круглых стола.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Одно из мероприятий было проведено для британских бизнесменов, заинтересованных в построении бизнеса в Азербайджане, а другое - для азербайджанских бизнесменов, желающих построить бизнес в Великобритании.

На мероприятии со вступительной речью выступил сопредседатель азербайджано-британской торговой палаты Джон Патрсон. Он проинформировал о создании торговой палаты, ее текущей деятельности и планах на будущее. Было отмечено, что основной целью подобных мероприятий является оказание помощи бизнесменам в поиске новых партнеров, получении подробной информации о возможностях бизнеса.

С презентациями для азербайджанских бизнесменов выступили глава налогового и инвестиционного отдела Министерства бизнеса и торговли Великобритании Пэтр Джелфс и руководитель отдела аудита и страхования компании BDO Скотт Найт.

Выступивший на мероприятии также посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов подчеркнул важность проведения таких мероприятий с точки зрения дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами. Он обратил внимание на благоприятные бизнес-возможности, созданные для иностранных инвесторов в Азербайджане, особенно на освобожденных от оккупации территориях.