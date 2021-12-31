Экономические итоги 2021 года: Азербайджан взял новые высоты

2021 год оказался очень богатым на экономические события. На освобожденных от оккупации землях начались широкомасштабные восстановительные работы, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан была транспортирована 500-миллионная тонна нефти, Азербайджан и Туркмен

2021 год оказался очень богатым на экономические события. На освобожденных от оккупации землях начались широкомасштабные восстановительные работы, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан была транспортирована 500-миллионная тонна нефти, Азербайджан и Туркменистан договорились о совместной разработке месторождения “Достлуг”, ненефтяной экспорт достиг исторического рекорда…

Событий было так много, что одной статьи не хватит на их перечисление, поэтому ограничимся основными.

Уходящий год стал для мира вторым "коронавирусным" годом. Если в 2020-м все испытали шок, а глобальная экономика получила серьезный удар, то в 2021-м мир начал постепенно оправляться.

Для Азербайджана 2021-й, прежде всего, - это год восстановления. ВВП страны в январе-ноябре (более поздняя статистика пока отсутствует) вырос на 5,3% после сокращения на 4,3% в 2020 году. Заметный рост зафиксирован в ненефтяной экономике – 6,4% против сокращения на 2,6% годом ранее.

(График - динамика роста ВВП в 2021 году)

Исторический год

В 2021 году произошло одно из знаменательнейших событий для экономики Азербайджана. Ненефтяной экспорт страны достиг рекордных показателей, превысив в январе-октябре 2 млрд долларов США.

У страны не было такого показателя за всю историю независимости – предыдущий рекорд составлял 1,9 млрд долларов США. В январе-ноябре ненефтяной экспорт уже превысил 2,4 млрд долларов США.

Основу для этого рекорда страна заложила несколько лет назад на фоне резкого падения цен на нефть в 2014–2015 годах. С этого периода началась реализация широкомасштабных мер по развитию экспорта – в различных странах открылись торговые дома Азербайджана, началась организация экспортных миссий, предпринимателей-экспортеров стали поощрять, открылись новые агро и промышленные парки, был реализован ряд других инициатив.

(График – динамика экспорта ненефтяной продукции в 2021 году)

Созданная за прошлые годы база как раз и позволила обеспечить такой высокий прирост в этом году, даже несмотря на то, что коронавирусные ограничения вызвали сбои в цепочках поставок продукции по всему миру.

Здесь стоит отметить и другой рекорд по экспорту – резиденты Сумгайытского химико-промышленного парка экспортировали в январе-ноябре 2021 года продукции на 764 млн долларов США, что приблизительно столько же, сколько было экспортировано резидентами за последние вместе взятые 10 лет!

Экономическое возрождение Карабаха

Почти сразу же после освобождения Карабаха в этом регионе начались широкомасштабные восстановительные работы. Объем проделанной работы поражает воображение – почти по всему региону прокладываются новые дороги, в Физули открылся первый международный аэропорт Карабаха, строятся Агдамский промышленный парк и «Экономическая зона Аразской долины», в Кяльбаджарский и Лачынский районы переселены 4 800 пчелиных семей, прорабатываются туристические маршруты, полным ходом идет восстановление Шуши, Агдама и других населенных пунктов.

Отдельно стоит отметить проекты «Умное село» и «Умный город», которые станут "лицом" обновленного Карабаха. Не секрет, что согласно планам правительства, освобожденные от оккупации территории станут зоной высоких технологий. В настоящее время в Зангиланском районе создается первое «умное село» республики.

Сейчас в селе Агалы, где реализуется проект, строится 200 домов, школа на 360 мест, детский сад на 60 мест, идет другое гражданское строительство.

Проект состоит из 5 компонентов: жилье, производство, социальные услуги, "умное сельское хозяйство" и инфраструктура альтернативной энергетики.

(Фото: село Агалы)

Здесь впервые в Азербайджане будет использована технология AirPON компании Huawei, которая сократит с 10 до 1 км прокладку фибероптических линий и позволит обеспечить до 100 мегабит бескабельного интернета.

В селе будет производиться знаменитый итальянский сыр mozzarella di buffala, а также построена ферма на 300–400 голов буйволов. Количество голов скота впоследствии будет доведено до 1000. Ферму построит израильская компания. Здесь будет перерабатываться навоз на удобрения и производство биогаза, очищенные сточные воды будут использоваться повторно, потребляться электроэнергия, выработанная из солнечной энергии.

У Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов огромный потенциал. Только Восточно-Зангезурский экономический район в ближайшие годы способен формировать 4% экономики страны. Это означает, что в ближайшее время в Восточно-Зангезурском экономическом районе возможно производство аграрной и промышленной продукции на сумму около 3 млрд манатов.

Потенциал региона понимают и предприниматели. Несмотря на то, что восстановительные работы и разминирование территорий еще не завершилось, уже почти тысяча инвесторов обратились в Агентство развития малого и среднего бизнеса, чтобы получить разрешение работать здесь.

(Инфографика – обращения в Агентство развития малого и среднего бизнеса)

«Голубое» золото Азербайджана

Во второй половине года в Европе началась паника – стоимость газа стала расти и в итоге несколько раз обновляла исторический рекорд. Очередная самая высокая отметка была «пробита» 21 декабря, когда биржевая стоимость «голубого топлива» в Европе достигла 2 150 долларов за тысячу кубометров.

Подорожанию газа способствовали как периодические новости о том, что «Газпром» в очередной раз не забронировал объемы прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа», так и недостаточная заполняемость газохранилищ в Европе и аномально холодная зима.

На фоне этих событий внимание участников энергетического рынка было приковано к Азербайджану. Изначально планировалось, что в этом году страна поставит около 5 млрд кубометров газа в Европу, но по факту объем поставок в январе-ноябре 2021 года составил 7,3 млрд кубометров.

Произошедшая этой зимой ситуация наглядно показала, насколько важно диверсифицировать источники поставок газа. Азербайджан показал себя надежным партнером и это только усилило желание европейских стран сотрудничать.

Экономическая интеграция: страны региона усиливают сотрудничество

Этот год также запомнился усилением экономического сотрудничества в регионе. Азербайджан и Турция организовали первый энергетический форум, а также обновили соглашение о поставках газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум. Совместно с Грузией прошел бизнес-форум, который завершился подписанием 5 документов. Азербайджан и Иран запустили тестовый поезд по маршруту «Персидский залив – Черное море», и вместе с Туркменистаном заключили соглашение о своповых поставках газа. Аналогичное соглашение Азербайджан летом подписал и с Россией.

Ну и, наконец, между Азербайджаном и Арменией наметился определенный прогресс по разблокированию коммуникаций в регионе – достигнуто соглашение о строительстве железной и автомобильной дорог. Зангезурский коридор, который заложит основу для ускоренного развития региона, постепенно становится реальностью.

Протекавшие в этом году региональные процессы показывают – страны понимают необходимость более тесного сотрудничества. Это, в первую очередь, необходимо для обеспечения региональной безопасности. Во-вторых, для стимулирования роста экономик стран-участниц региональных проектов. Ну и, в-третьих, для превращения региона в логистический и торговый центр, что в свою очередь станет основой для устойчивого развития всех вовлеченных сторон.

Азад Гасанли, аналитик.