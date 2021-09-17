Экономическая сила тюркских стран или реальный бизнес Азербайджана с ССТГ

На прошлой неделе в Баку состоялись 10-е заседание министров экономики стран-членов и 12-е заседание рабочей группы Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

На прошлой неделе в Баку состоялись 10-е заседание министров экономики стран-членов и 12-е заседание рабочей группы Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

На этих заседаниях был озвучен ряд экономических предложений между государствами-членами Совета - Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, а также Венгрией - государством-наблюдателем в Совете - нашел свое решение ряд вопросов.

Report, опираясь на данные, обнародованные Государственным таможенным комитетом Азербайджана за январь-август текущего года по странам-членам ССТГ, изучил текущий объем товарооборота и рассмотрел перспективы экономического сотрудничества с этими странами.

Общий объем товарооборота Азербайджана с 5 странами-членами ССТГ за январь-август текущего года составил 4 млрд 808,3 млн долларов США. Это на 1 млрд 763,7 млн долларов и на 57,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот между странами Совета составил 23,7% от общего объема внешней торговли.

Стоимость экспорта Азербайджана в страны-члены ССТГ за 8 месяцев текущего года составила 2 млрд 929,3 млн долларов, что на 987 млн 945 тыс. долларов или на 50,9% больше показателя годом ранее.

Стоимость импорта Азербайджана из этих стран составила 1 млрд 878,9 млн долларов, что на 775 млн 784 тыс. долларов или на 70,3% больше, чем год назад.

Экспорт Азербайджана в страны Совета составил 22,6% от общего объема экспорта, а импорт из этих стран - 25,5% от общего объема импорта.

В январе-августе текущего года между Азербайджаном и Турцией осуществлен товарооборот на общую сумму 2 млрд 885 млн долларов, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период торговый оборот между двумя странами составил 14,22% от общего объема внешней торговли.

Стоимость экспорта Азербайджана в Турцию за 8 месяцев текущего года составила 1 млрд 756 млн долларов, что на 8,3% меньше показателя годом ранее. Импорт товаров из Турции составила 1 млрд 128 млн долларов США, что на 14,7% больше, чем год назад. Экспорт Азербайджана в Турцию составил 13,58% от общего объема экспорта, а импорт из Турции - 15,35% от общего объема импорта.

За январь-август текущего года между Азербайджаном и Казахстаном осуществлен торговый оборот на общую сумму 71 млн 243 тыс. долларов. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Азербайджана экспортировал в Казахстан товаров на 22 млн 204 тыс. долларов, что на 22,03% больше годового показателя. Стоимость импорта Азербайджана из Казахстана составила 49 млн 039 тыс. долларов, что на 2,9% меньше, чем год назад. Экспорт Азербайджана в Казахстан составил 0,17% от общего объема экспорта, а импорт из Казахстана - 0,67% от общего объема импорта.

За отчетный период между Азербайджаном и Кыргызстаном осуществлен торговый оборот на общую сумму 6 млн 977 тыс. долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость экспорта Азербайджана в Кыргызстан за 8 месяцев текущего года составила 4 млн 733 тыс. долларов, что в 5 раз больше показателя годом ранее. Стоимость импорта Азербайджана из Кыргызстана составила 2 млн 244 тыс. долларов, что на 2,15% больше, чем год назад. Экспорт Азербайджана в Кыргызстан составил 0,04% от общего объема экспорта, а импорт из Кыргызстана - 0,03% от общего объема импорта.

В январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 61 млн 844 тыс. долларов. Это на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость экспорта Азербайджана в Узбекистан за 8 месяцев текущего года составила 16 млн 093 тыс. долларов, что в 2,4 раза больше годового показателя. Стоимость импорта Азербайджана из Узбекистана составила 45 млн 751 тыс. долларов, что на 13,3% больше, чем год назад. Экспорт Азербайджана в Узбекистан составил 0,12% от общего объема экспорта, а импорт из Кыргызстана - 0,62% от общего объема импорта.

За отчетный период между Азербайджаном и Венгрией осуществлен торговый оборот на общую сумму 26 млн 654 тыс. долларов. Это на 0,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость экспорта Азербайджана в Венгрию за 8 месяцев текущего года составила 1 млн 315 тыс. долларов, что в 3,4 раза больше показателя годом ранее. Стоимость импорта Азербайджана из Венгрии составила 25 млн 340 тыс. долларов, что на 3,19% меньше, чем год назад. Экспорт Азербайджана в Венгрию составил 0,01% от общего объема экспорта, а импорт из Венгрии - 0,34% от общего объема импорта.

Отметим, что 16 сентября 2010 года на 10-м саммите глав государств тюркоязычных стран в Стамбуле было принято решение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В 2011 году был создан Бизнес-совет тюркоязычных государств. Азербайджан представлен в Бизнес-совете Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Среди государств-членов организации в качестве государств-наблюдателей представлены Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Венгрия. Основными целями Совета являются укрепление единства народов, говорящих на одном языке и проживающих в схожей культурной среде, создание нового регионального общетюркского сообщества для укрепления политических и торгово-экономических связей. Сейчас в рамках ССТГ ведутся переговоры о создании тюркского инвестиционного фонда.