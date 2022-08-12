ЕК ввела на пять лет пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

ЕК ввела на пять лет пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

Еврокомиссия (ЕК) ввела пошлины на экспорт нержавеющей стали из России и Турции на ближайшие пять лет.

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Еврокомиссия (ЕК) ввела пошлины на экспорт нержавеющей стали из России и Турции на ближайшие пять лет. Как передает Report cо ссылкой на данные ЕК, соответствующее решение организация приняла после завершения антидемпингового расследования. Оно показало, что сталь из РФ и Турции поставлялась в Евросоюз по ценам ниже среднерыночных. В результате пошлина составила 10,5% для турецкого актива ММК Metalurji, для остальных турецких сталепроизводителей - от 2,4% до 11%. Антидемпинговая пошлина на металл Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составляет 36,6%, Новолипецкого - 10,3%, "Северстали" - 31,3%, всех других комбинатов - 37,4%. ЕК отмечает, что с 2017 года импорт российской и турецкой нержавеющей стали вырос более чем в 5 раз, с 196,643 тыс. тонн более чем до 1 млн тонн. Доля России и Турции на европейском рынке выросла с 2,2% до 13,1%. Расследование было проведено по инициативе Европейской ассоциации сталелитейной промышленности. Предметом расследования стал стальной прокат с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями. Трансформаторная и быстрорежущая сталь в расследование не вошли. "Северсталь" и ММК находятся под санкциям ЕС. В марте Евросоюз запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб, однако поставки стальных полуфабрикатов по-прежнему продолжаются. Подпишитесь на наш Telegram канал