ЕК начала расследование против Amazon за нарушения в онлайн-торговле

Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке электронной розничной онлайн-торговли в Германии и Франции

Еврокомиссия (ЕК) начала второе антимонопольное расследование против американской компании Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной розничной торговли онлайн в Германии и Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер на брифинге в Брюсселе. Помимо этого, Еврокомиссия направила американской компании официальное послание со списком претензий (letter of objection) в рамках первого расследования, начатого в июле 2019 года.

"Наше второе расследование направлено на изучение бизнес-практик Amazon, направленных на предоставление большей видимости на платформе и других незаконных преференций собственным предложениям Amazon, по сравнению с независимыми продавцами, которые используют электронную инфраструктуру Amazon, системы его логистики и доставки, - отметила она. - Правила использования сервисов Amazon заведомо и намеренно ущемляют права независимых продавцов на его платформе".

Вестагер подчеркнула, что именно во Франции и Германии эта компания занимает особенно значительный сектор рынка электронной розничной торговли.

Что касается обвинений по первому расследованию, Вестагер заявила: "Amazon является не только крупнейшим продавцом товаров на электронном рынке, но также является крупнейшей торговой площадкой для тысяч европейских продавцов. Еврокомиссия установила, что Amazon незаконно использует всю информацию, которую он получает о сделках других компаний на своей платформе для точного маркетирования собственной продукции".

Она подчеркнула, что теперь, когда официальный список претензий направлен Amazon, Еврокомиссия ожидает скорейшего юридического ответа от американской компании.

Вестагер не ожидает, что новое антимонопольное расследование против Amazon осложнит отношения с США, на улучшение которых Брюссель надеется после прихода в Белый дом администрации Джозефа Байдена.

"Я не вижу, как это расследование может повлиять на отношения ЕС с США, поскольку бизнес в США должен выполнять американские нормы, а бизнес в ЕС должен следовать европейским нормам. Это коммерческое расследование, которое не имеет политической составляющей, - подчеркнула она. - Сегодня нам необходимо вести глобальную дискуссию об общемировых принципах развития электронной торговли, и ЕС готов активно участвовать в этой дискуссии".

Антимонопольные нормы ЕС предусматривают возможность обложения компаний - нарушителей штрафами в размере до 10% от их годового оборота, то есть в случае Amazon штраф может превысить 17 млрд долларов США.