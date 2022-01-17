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Египет рассчитывает увеличить доходность Суэцкого канала

Египет рассчитывает увеличить доходность Суэцкого канала Египет ожидает получить семь миллиардов долларов от использования Суэцкого канала в 2022 году по сравнению с 6,3 миллиардами в 2021-ом.
Бизнес
17 января 2022 г. 06:32
Египет рассчитывает увеличить доходность Суэцкого канала

Египет ожидает получить семь миллиардов долларов от использования Суэцкого канала в 2022 году по сравнению с 6,3 миллиардами в 2021-ом.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Рабие в интервью саудовскому телеканалу Asharq.

"Ожидается, что доходы Египта от использования Суэцкого канала достигнут 7 миллиардов долларов в 2022 году по сравнению с 6,3 миллиардами долларов в 2021 году", - отметил он.

Рабие также заявил, что проект по расширению Суэцкого канала, как ожидается, будет завершен после двух лет работы - в июле 2023 года.

Египетские специалисты принялись расширять канал после того, как в марте прошлого года один из крупнейших в мире контейнеровозов "Эвер Гивен" сел на мель, перекрыв все движение по каналу почти на неделю.

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