ЕБРР выделил на развитие энергоэффективного производства мебели в Азербайджане кредит в нацвалюте

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил одному из ведущих производителей мебели в Азербайджане - компании Saloglu, кредит в размере 7,6 млн манатов (в эквиваленте 4 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на сообщение ЕБРР, на средства кредита компания построит энергоэффективный производственный завод, склад и флагманский магазин в Баку. "Saloglu также получит выгоду от международного консультативного проекта, финансируемого Южной Кореей через Фонд ЕБРР по поддержке малого бизнеса. Проект позволит улучшить ее цепочку поставок и практику управления запасами", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЕБРР, за счет средств кредита компания сделает существующие и новые объекты более устойчивыми, установив котлы на биомассе мощностью 3 МВт для производства тепла из отходов, а не из природного газа. "Эти "зеленые" инвестиции сократят выбросы отходов в эквиваленте более чем 1000 тонн углекислого газа в год, тем самым демонстрируя лучшие и более устойчивые методы в отношении источников энергии", - говорится в сообщении.

Инвестиции будут дополнены грантами, финансируемыми Глобальным экологическим фондом, предоставленными в рамках программы FINTECC ЕБРР.

Основанная в 2000 году, компания специализируется на производстве наборов мягкой мебели для гостиных и спален, включая такие предметы, как матрасы и стулья. Saloglu также занимается продажей мебели турецкие и американские бренды в Азербайджане. Отметим, что Saloglu уже сотрудничала с ЕБРР в целях повышения своей конкурентоспособности в рамках консультативной программы банка для малых предприятий, финансируемой Европейским союзом и Фондом ЕБРР по поддержке малого бизнеса. При помощи консультантов компания разработала бизнес-план, провела исследование рынка и усовершенствовала свою систему учета в соответствии с международными стандартами.

ЕБРР является одним из ведущих институциональных инвесторов в Азербайджане, где он сосредоточен на поддержке усилий по диверсификации экономики и развитию частного сектора. С 1992 года ЕБРР инвестировал 3,3 миллиарда евро в 168 проектов в Азербайджане. Банк также предоставляет консультации местным малым и средним предприятиям и помог более 1000 фирмам улучшить свои показатели и обеспечить рост.