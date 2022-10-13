ЕБРР реализовал проект по повышению безопасности школы в Сумгайыте

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с партнерами реализовал проект по организации благоприятных условий для детей на улицах у школы №2 в Сумгайыте. Для обеспечения безопасности учеников на улице была снижена скорость движения автомо

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с партнерами реализовал проект по организации благоприятных условий для детей на улицах у школы №2 в Сумгайыте. Для обеспечения безопасности учеников на улице была снижена скорость движения автомобилей.

Как передали Report в ЕБРР, банк в партнерстве с Восточным Альянсом за безопасный и устойчивый транспорт (EAAST), Национальным Автомобильным клубом Азербайджана (AMAK) и Глобальной инициативой по проектированию городов (GDCI) организовал семинар, чтобы представить работу, проделанную за последние месяцы по преобразованию области, оценить раннее воздействие этих изменений, обсудить извлеченные уроки и изучить пути их будущей реализации по всему Азербайджану.

Организаторы семинара отметили, что теперь на 17% меньше транспортных средств превышают предельную скорость на этом участке, а максимальная скорость транспортных средств перед школой снизилась на 33%.

“Мы рады, что сегодня с нами ключевые мировые эксперты из Глобальной инициативы по проектированию городов, которые подготовили инструментарий для реализации этого проекта, и очень способные местные партнеры из AMAK и EASTT, которые помогли претворить его в жизнь", - заявила глава постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.