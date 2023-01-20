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ЕБРР приобрел долю в действующем и в Азербайджане турецком гиганте розничной торговли

ЕБРР приобрел долю в действующем и в Азербайджане турецком гиганте розничной торговли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел за 59 млн долларов США миноритарный пакет акций DeFacto, глобального ритейлера одежды в Турции.
Бизнес
20 января 2023 г. 13:37
ЕБРР приобрел долю в действующем и в Азербайджане турецком гиганте розничной торговли

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел за 59 млн долларов США миноритарный пакет акций DeFacto, глобального ритейлера одежды в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, значительное движение капитала, инвестиции банка помогут DeFacto стимулировать рост и расширить свое присутствие в странах, где банк работает. DeFacto является первой турецкой розничной компанией непродовольственных товаров, в которой ЕБРР приобрел долю.

DeFacto будет использовать инвестиции для укрепления своей репутации и преобразования своей кадровой политики, чтобы лучше реагировать на потребности в найме и обучении работников с ограниченными возможностями. Компания будет стремиться увеличить долю работников с инвалидностью, чтобы достичь 5 процентов в своих производственных, торговых и офисных операциях. Инвестиции также будут способствовать внедрению практики гендерного равенства в компании.

Приоритеты ЕБРР в Турции включают интернационализацию турецких компаний и повышение глубины и устойчивости рынков капитала страны за счет сделок с акциями.

Ханде Ишлак, заместитель представителя ЕБРР в Турции, приветствовала сделку, заявив: "ЕБРР по-прежнему привержен поддержке устойчивого, международного и разнообразного рынка капитала в Турции, и мы рассматриваем наше партнерство с DeFacto как важный шаг на пути к этой цели. У DeFacto есть большой потенциал, чтобы стать движущей силой для сектора и страны, и мы рады предоставить ресурсы для компании, поскольку она укрепляет свою инклюзивность и гендерную репутацию".

Генеральный директор DeFacto Ихсан Атес сказал: "Наше партнерство с ЕБРР является убедительным свидетельством нашего долгосрочного глобального успеха. В 2022 году мы увеличили выручку от продаж как внутри страны, так и за рубежом. Мы вышли на новые рынки и увеличили количество магазинов. У нас были рекордные показатели экспорта, и мы увеличили объемы электронной торговли. Благодаря участию ЕБРР мы будем инвестировать в новые рынки и увеличим международную долю наших доходов до 70%. Мы будем развивать успех, достигнутый в Европе, и продолжим развивать наши франчайзинговые модели нового поколения и модели электронной торговли".

DeFacto — глобальный ритейлер одежды, предлагающий недорогую одежду в широком диапазоне категорий. Компания имеет сильное международное присутствие с операциями в более чем 90 странах, в том числе и в Азербайджане. Страны операций DeFacto во многом аналогичны странам, в которых работает банк, включая Марокко, Казахстан и Египет.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Турции. С 2009 года он инвестировал почти 17 млрд евро в различные отрасли экономики страны, в основном в частный сектор.

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Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən Türkiyənin geyim şirkətindən pay alıb

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