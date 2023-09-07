О нас

ЕБРР хочет увеличить инвестиции в экономику Азербайджана

ЕБРР хочет увеличить инвестиции в экономику Азербайджана Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен продолжать поддерживать развитие экономики Азербайджана.
Бизнес
7 сентября 2023 г. 19:44
ЕБРР хочет увеличить инвестиции в экономику Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен продолжать поддерживать развитие экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений с банком, реализуемых совместных проектах и возможностях расширения сотрудничества.

В ходе обсуждений были подчеркнуты успешные отношения Азербайджана с ЕБРР по различным направлениям, дана информация о социально-экономических приоритетах нашей страны

Было отмечено, что имеются широкие возможности для сотрудничества в направлении реализации поставленных целей развития.

В этом контексте с банком были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для реализации приоритетных проектов в области "зеленой" экономики, энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и других направлениях.

Ю.Ригтеринк отметил плодотворное сотрудничество банка с нашей страной и отметил, что экономический потенциал Азербайджана создал благоприятную почву для расширения связей.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений Азербайджан-ЕБРР, реализуемых совместных проектах и возможностях расширения сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaları artırmaq istəyir

Самое важное

Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi