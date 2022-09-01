EBRD выделил кредит на строительство первого в Азербайджане склада с сертификатом EDGE

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 4 млн долларов США азербайджанской ООО West East Forward (WE Forward) и компании Alat Bay Industrial Development, действующей на территории Бакинского международного морского торго

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 4 млн долларов США азербайджанской ООО West & East Forward (WE Forward) и компании Alat Bay Industrial Development, действующей на территории Бакинского международного морского торгового порта, на строительство холодного сухого склада вместимостью 5 тысяч тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

Согласно информации, кредит был выделен с целью увеличения транзитного потенциала Азербайджана, и направлен на ликвидацию дефицита коммерческих холодильных складов в стране. Средства EBRD будут поддерживать использование экологически чистых холодильных технологий. Склад станет первым в Азербайджане помещением с сертификатом EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiency).

EBRD действует в Азербайджане с 1992 года. До сих пор банк инвестировал более 3,1 млрд долларов США в 181 проект в Азербайджане.