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EBRD выделил кредит на строительство первого в Азербайджане склада с сертификатом EDGE

EBRD выделил кредит на строительство первого в Азербайджане склада с сертификатом EDGE Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 4 млн долларов США азербайджанской ООО West East Forward (WE Forward) и компании Alat Bay Industrial Development, действующей на территории Бакинского международного морского торго
Бизнес
1 сентября 2022 г. 10:31
EBRD выделил кредит на строительство первого в Азербайджане склада с сертификатом EDGE

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил кредит в размере 4 млн долларов США азербайджанской ООО West & East Forward (WE Forward) и компании Alat Bay Industrial Development, действующей на территории Бакинского международного морского торгового порта, на строительство холодного сухого склада вместимостью 5 тысяч тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

Согласно информации, кредит был выделен с целью увеличения транзитного потенциала Азербайджана, и направлен на ликвидацию дефицита коммерческих холодильных складов в стране. Средства EBRD будут поддерживать использование экологически чистых холодильных технологий. Склад станет первым в Азербайджане помещением с сертификатом EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiency).

EBRD действует в Азербайджане с 1992 года. До сих пор банк инвестировал более 3,1 млрд долларов США в 181 проект в Азербайджане.

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Версия на английском языке EBRD approves $4 million loan for first EDGE-certified warehouse in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanda ilk EDGE sertifikatlı anbarın tikintisinə kredit ayırıb

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