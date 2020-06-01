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EBRD создал обучающую онлайн-платформу для малых предприятий

EBRD создал обучающую онлайн-платформу для малых предприятий

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) запускает бесплатную платформу для онлайн-обучения и консультаций в целях поддержки предприятий микро -, малого и среднего предпринимательства, которые сталкиваются с экономическими последствиями коронавирусной пандемии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

По его словам, программа банка, размещенная на платформе The Know How Academy, является централизованным учебным ресурсом. Предприниматели смогут получить практическую поддержку специалистов и принять участие в обсуждениях.

На ресурсе также будет предоставлена информация о финансовой поддержке, предоставляемой государством и банками местным предприятиям в 30 странах, в которые инвестирует EBRD.

EBRD будет сотрудничать с банками-партнерами и группами поддержки бизнеса, чтобы сдать программу в течение следующих месяцев в пользование 10 000 людей, работающих на предприятиях микро -, малого и среднего предпринимательства в 30 странах.

Инициатива финансируется Европейским союзом (в том числе Европейским инвестиционным консультационным центром), Казахстаном и Фондом стимулирования малого бизнеса EBRD (Италия, Япония, Корея, Люксембург, Швейцария, Швеция, США, Китайский Тайбэй).

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