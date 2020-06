EBRD создал обучающую онлайн-платформу для малых предприятий

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) запускает бесплатную платформу для онлайн-обучения и консультаций в целях поддержки предприятий микро -, малого и среднего предпринимательства, которые сталкиваются с экономическими последствиями коронавирусной пандемии.

По его словам, программа банка, размещенная на платформе The Know How Academy, является централизованным учебным ресурсом. Предприниматели смогут получить практическую поддержку специалистов и принять участие в обсуждениях.

На ресурсе также будет предоставлена информация о финансовой поддержке, предоставляемой государством и банками местным предприятиям в 30 странах, в которые инвестирует EBRD.

EBRD будет сотрудничать с банками-партнерами и группами поддержки бизнеса, чтобы сдать программу в течение следующих месяцев в пользование 10 000 людей, работающих на предприятиях микро -, малого и среднего предпринимательства в 30 странах.

Инициатива финансируется Европейским союзом (в том числе Европейским инвестиционным консультационным центром), Казахстаном и Фондом стимулирования малого бизнеса EBRD (Италия, Япония, Корея, Люксембург, Швейцария, Швеция, США, Китайский Тайбэй).