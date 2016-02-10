​EBRD проводит семинар для азербайджанских женщин-предпринимателей

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) дал старт второй сессии четырехдневного семинара, целью которого является оказание помощи в развитии навыков ведения бизнеса женщинами-предпринимателями и освоении ими основных финансовых концепций, позволяющих расширить их деловую активность.

Как сообщает Report, на посвященном основам финансового управления семинаре принимают участие 17 женщин-предпринимателей, представляющих различные сферы экономики.

Глава группы поддержки малого бизнеса региональной программы EBRD по России и Южному Кавказу Джеф Ферри отметил, что предпринимательская деятельность женщин играет важную роль в создании новых рабочих мест и экономическом развитии: "Именно поэтому мы оказываем поддержку для достижения женщинами-предпринимателями успеха в сфере бизнеса в тех странах, где мы осуществляем нашу деятельность. Организованный нами ряд тематических мероприятий основан на международном опыте. Образовательная программа семинара сформирована с учетом местных требований. Данная программа поощряет предпринимательскую деятельность женщин в Азербайджане, оказывает поддержку в вопросе привлечения большего количества женщин к данному роду деятельности".

Семинар является частью Программы поддержки женщин-предпринимателей EBRD, которая финансируется Фондом стран раннего переходного периода, Евросоюзом и правительством Швеции. EBRD обеспечит выдачу кредитов по линии партнерских финансовых организаций на сумму свыше 50 млн. евро женщинам, осуществляющим деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства. Из них 9 млн. евро будет израсходовано на организацию тренингов по управлению бизнесом для женщин-предпринимателей.

Отметим, что сначала своей деятельности в Азербайджане в 1993 году EBRD оказал помощь в развитии более чем 700 предприятий благодаря поддержке в сфере консалтинга. Европейский союз с 2003 года для поддержки этой деятельности выделил 3,7 млн. евро, Международное агентство развития Швеции оказало финансовую поддержку на сумму 47 млн. шведских крон на развитие предпринимательской деятельности в странах Восточного партнерства.