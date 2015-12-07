​EBRD оказывает помощь Азербайджану в повышении качества бизнес-консультаций

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организации Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) стартовал семинар с участием 15 местных консалтинговых компаний. Как сообщает Report, трехдневный семинар посвящен развитию и усовершенствованию навыков местных консультантов в целях обеспечения местных малых и средних предприятий качественными консалтинговыми услугами. Семинар проводится приглашенным из Санкт-Петербурга опытным консультантом Владимиром Чернявским совместно с EBRD.

"Тренинг в сфере управления проектами поможет консультантам в совершенствовании их навыков по оказанию услуг малым и средним предприятиям", - сказал Джеф Ферри, глава группы поддержки малого бизнеса региональной программы EBRD по России и Южному Кавказу.

Семинар является составной частью специализированного курса по развитию консалтингового бизнеса, на котором консультантов обучают основным навыкам и методам по оказанию эффективных услуг, реализации консалтингового бизнеса.

Семинар финансируется Евросоюзом и EBRD и направлен на формирование рынка консалтинговых услуг в Азербайджане. С начала своей деятельности в Азербайджане в 1993 году EBRD оказал помощь в развитии более чем 700 предприятий благодаря поддержке в сфере консалтинга. ЕС с 2003 года выделил на поддержку этой деятельности 3,7 млн. евро.