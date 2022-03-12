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eBay приостановила все транзакции с российскими адресами

eBay приостановила все транзакции с российскими адресами Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, временно остановила все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров на территории РФ.
Бизнес
12 марта 2022 г. 14:20
eBay приостановила все транзакции с российскими адресами

Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, временно остановила все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров на территории РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении eBay export.

"По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий", - говорится в сообщении.

Кроме того, новые меры eBay по-разному повлияют на пользователей маркетплейса. В заявлении утверждается, что активные объявления пользователей с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска. "Учитывая эти факторы, для вашей учетной записи установлен статус "в отпуске" (Time Away). Ваши активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать ваши товары. Если у вас есть активные тематические объявления (Classified Ads) или объявления в формате аукциона, они будут завершены. Если по вашим объявлениям в формате аукциона есть ставки, эти ставки будут отменены. Если у вас нет активных объявлений, от вас не требуется никаких действий", - поясняется в сообщении.

eBay Inc. - одна из крупнейших в мире американских компаний в области коммерции, оперирующая на 190 рынках. Согласно исследованию Data Insight, eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2021 году.

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