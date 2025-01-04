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ЕАБР: Азербайджан стал одним из крупнейших инвесторов Евразийского региона

ЕАБР: Азербайджан стал одним из крупнейших инвесторов Евразийского региона Азербайджан стал вторым после России крупнейшим инвестором в Евразийском регионе, поднявшись с четвертого места в 2016 году до второго по итогам первого полугодия 2024 года.
Бизнес
4 января 2025 г. 13:21
ЕАБР: Азербайджан стал одним из крупнейших инвесторов Евразийского региона

Азербайджан стал вторым после России крупнейшим инвестором в Евразийском регионе, поднявшись с четвертого места в 2016 году до второго по итогам первого полугодия 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). В докладе отмечается повышение инвестиционной активности в Азербайджана в Евразийском регионе.

За рассматриваемый период объем накопленных ПИИ увеличился почти в два раза - с 1,7 млрд до 3,1 млрд долларов США.

Авторы отметили ряд проектов Азербайджана в Украине, Грузии и Кыргызстане.

Так, с октября 2023 года азербайджанская компания начала строительство пятизвездочного отеля с парком на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызской Республике.

"Проект, который реализуется на территории более 17 гектаров недалеко от села Кара Ой, оценивается в 8–10 млрд кыргызских сомов (более 112 млн долларов США)", - подчеркивается в докладе.

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Версия на азербайджанском языке EDB: Azərbaycan Avrasiya regionunda ən böyük investorlardan birinə çevrilib
Версия на английском языке EADB: Azerbaijan among top investors in Eurasian region

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