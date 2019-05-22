Назван самый богатый человек в истории

Американский экономист Сэмюэль Уильямсон назвал нефтяного магната Джона Рокфеллера самым богатым человеком в истории западной цивилизации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Bloomberg.

На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов (примерномиллиардов долларов в наше время) , что на момент его смерти составлялопроцента от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно вмиллиардов долларов.Уильямсон уверен, что состояние богачей прошлого – предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев – превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.Другие лидеры списка Forbes разных лет также не смогли бы тягаться с ведущими предпринимателями прошлого. Так, сегодня состояние сталепромышленника Эндрю Карнеги по методике Уильямсона оценивалось бы в сумму околомиллиардов долларов, а железнодорожного магната Корнелиуса Вандербильта – вмиллиардов. В свою очередь, победитель восстания Спартака, древнеримский полководец Марк Лициний Красс владел состоянием, эквивалентныммиллиардам долларов, отмечает агентство.