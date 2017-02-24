 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джибути намерен усилить экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Планируется подписание документов о взаимных инвестициях и ликвидации двойного налогообложения

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Джибути намерен усилить экономическое сотрудничество с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути Махмуд Али Юсуф.

    "Мы хотим реализовывать проекты, способные принести пользу обеим странам", - заявил он.

    Министр отметил, что Азербайджан и Джибути намерены обмениваться опытом в сфере развития свободных экономических зон.

    Махмуд Али Юсуф заявил, что с Азербайджаном планируется подписание документов о взаимных инвестициях и ликвидации двойного налогообложения. 

    В свою очередь глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан рассматривает Джибути как важную транзитную страну: "Сотрудничество с Джибути создаст широкие возможности для Азербайджана в контексте торговли не только в африканских странах, но и со всем миром посредством портов". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi