Джефф Безос продал акции Amazon на 2 млрд долларов

Основатель Amazon Джефф Безос осуществил продажу акций компании на сумму порядка $2 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос осуществил продажу акций компании на сумму порядка $2 млрд.

Как передает Report со ссылкой на журнал Forbes, он продал порядка 12 млн акций 7 и 8 февраля. Один из богатейших людей мира, чье состояние сейчас оценивается в $196 млрд, продает свои активы впервые за более чем два года. Отмечается, что Безос на неделе расстался примерно с 1% принадлежащих ему акций.

Несмотря на то, что Безос покинул пост главы Amazon около двух лет назад, он остался в совете директоров. Он также является крупнейшим акционером компании - ему принадлежат 9,4% Amazon.

Безос занимает третье место в списке миллиардеров по оценке Forbes, уступая лишь основателю SpaceX и Tesla Илону Маску ($201,6 млрд) и президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно ($219,2 млрд).