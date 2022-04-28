Джамал Янгын: Компании с турецким капиталом заинтересованы в участии в проектах в Карабахе

От компаний с турецким капиталом, действующих в ряде стран, в том числе европейских, поступают обращения в Союз предпринимателей Азербайджана и Турции для участия в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

От компаний с турецким капиталом, действующих в ряде стран, в том числе европейских, поступают обращения в Союз предпринимателей Азербайджана и Турции для участия в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщил председатель правления организации Джамал Янгын.

"Официальные лица компаний спрашивают меня, начался ли процесс развития Карабаха. Я им отвечаю, что общий план развития освобожденных территорий пока не полностью готов. Кроме того, эти территории не очищены от мин. В настоящее время в Карабахе работают 10 компаний с турецким капиталом, наши специалисты совместно с азербайджанскими коллегами реализуют инфраструктурные проекты", - отметил Дж.Янгын.