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Джамал Янгын: Компании с турецким капиталом заинтересованы в участии в проектах в Карабахе

Джамал Янгын: Компании с турецким капиталом заинтересованы в участии в проектах в Карабахе От компаний с турецким капиталом, действующих в ряде стран, в том числе европейских, поступают обращения в Союз предпринимателей Азербайджана и Турции для участия в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
28 апреля 2022 г. 15:31
Джамал Янгын: Компании с турецким капиталом заинтересованы в участии в проектах в Карабахе

От компаний с турецким капиталом, действующих в ряде стран, в том числе европейских, поступают обращения в Союз предпринимателей Азербайджана и Турции для участия в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщил председатель правления организации Джамал Янгын.

"Официальные лица компаний спрашивают меня, начался ли процесс развития Карабаха. Я им отвечаю, что общий план развития освобожденных территорий пока не полностью готов. Кроме того, эти территории не очищены от мин. В настоящее время в Карабахе работают 10 компаний с турецким капиталом, наши специалисты совместно с азербайджанскими коллегами реализуют инфраструктурные проекты", - отметил Дж.Янгын.

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Версия на английском языке Cemal Yangin: "There are Karabakh-related appeals from foreign companies with Turkish capital"
Версия на азербайджанском языке Camal Yanğın: "Türk kapitallı xarici şirkətlərdən Qarabağa dair müraciətlər var"

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