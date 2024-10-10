Джалал Гасымов: Саммит INMerge укрепляет инновационную экосистему в регионе

Инновационный саммит INMerge способствует укреплению инновационной экосистемы в регионе.

Инновационный саммит INMerge способствует укреплению инновационной экосистемы в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов на инновационном саммите INMerge в Баку.

Он отметил, что инновационный саммит представляет собой платформу, которая объединяет инвесторов, предпринимателей со всего мира. Гасымов добавил, что с каждым годом количество инвесторов, представленных стартапов, а также гостей мероприятия, неуклонно растет.

"Уже четвертый год подряд мы проводим этот саммит, и он является ярким примером нашего стремления развивать инновационную экосистему не только для нашего бизнеса, но и для всего региона. Мы собрали более ста стартапов, представляющих различные группы. Каждый из них предлагает уникальные перспективы и передовые идеи, которые будут определять будущее в самых разных отраслях промышленности. Саммит всегда был площадкой, где талантливые люди могли найти возможность для своего развития, а предприниматели - инвесторов. За прошедшие годы мы способствовали привлечению значительных инвестиций, что позволило этим предпринимателям вывести свои инициативы на новый уровень", - отметил Гасымов.