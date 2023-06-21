Джалал Гасымов: Найм сотрудников - это уже стратегический вопрос

В формирующейся в Азербайджане новой экономике для работников будут создаваться новые возможности, а наем работников уже является стратегическим вопросом.

В формирующейся в Азербайджане новой экономике для работников будут создаваться новые возможности, а найм работников уже является стратегическим вопросом.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов во время выступления на Саммите человеческих ресурсов в Баку.

"Удержать работника в компании или в каком-то учреждении за счет зарплаты и бонусов будет все труднее. Мы планируем провести анализ в этом направлении", - сказал Гасымов.

Генеральный директор PASHA Holding подчеркнул, что сейчас очень легко получать информацию с помощью Google, Chat GBT и других технологических инструментов: "Это также снижает преимущество знаний перед навыками. На мой взгляд, ключевым моментом является умение использовать технологические возможности. Вот почему навыки важнее знаний".