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Джалал Гасымов: Искусственный интеллект повышает эффективность, но роль лидеров в управлении велика

Джалал Гасымов: Искусственный интеллект повышает эффективность, но роль лидеров в управлении велика Искусственный интеллект повышает эффективность и скорость процессов, однако лидеры также играют большую роль в управлении бизнесом.
Бизнес
11 октября 2024 г. 12:05
Джалал Гасымов: Искусственный интеллект повышает эффективность, но роль лидеров в управлении велика

Искусственный интеллект повышает эффективность и скорость процессов, однако лидеры также играют большую роль в управлении бизнесом.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов во второй день инновационного саммита INMerge в Баку.

Он отметил, что искусственный интеллект можно использовать в хороших и плохих целях, поэтому лидерство является также большой ответственностью.

"Каждый лидер должен осознавать свою ответственность перед людьми. Хорошие лидеры могут сделать мир лучше", - добавил Гасымов.

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Версия на английском языке PASHA Holding CEO: AI increases efficiency, but leaders play significant role in business management
Версия на азербайджанском языке Cəlal Qasımov: "Süni intellekt səmərəliliyi artırır, amma idarəetmədə liderlərin rolu böyükdür"

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