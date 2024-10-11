Джалал Гасымов: Искусственный интеллект повышает эффективность, но роль лидеров в управлении велика

Искусственный интеллект повышает эффективность и скорость процессов, однако лидеры также играют большую роль в управлении бизнесом.

Искусственный интеллект повышает эффективность и скорость процессов, однако лидеры также играют большую роль в управлении бизнесом.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов во второй день инновационного саммита INMerge в Баку.

Он отметил, что искусственный интеллект можно использовать в хороших и плохих целях, поэтому лидерство является также большой ответственностью.

"Каждый лидер должен осознавать свою ответственность перед людьми. Хорошие лидеры могут сделать мир лучше", - добавил Гасымов.