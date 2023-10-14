О нас

Джаббаров: В ненефтегазовом частном секторе заключено свыше 340 тыс. трудовых договоров

Джаббаров: В ненефтегазовом частном секторе заключено свыше 340 тыс. трудовых договоров Благодаря реформам, направленным на "отбеливание" рынка труда, в ненефтегазовом частном секторе было заключено свыше 340 тыс. новых трудовых договоров
Бизнес
14 октября 2023 г. 14:38
Джаббаров: В ненефтегазовом частном секторе заключено свыше 340 тыс. трудовых договоров

Благодаря реформам, направленным на "отбеливание" рынка труда, в ненефтегазовом частном секторе было заключено свыше 340 тыс. новых трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" в Баку.

Министр отметил, что в результате проведенных в последние годы коренных реформ в налоговой системе повысился уровень прозрачности экономики, в результате чего в 2022 году впервые за нашу историю в государственный бюджет поступило 15,5 млрд манатов налогов: "Доля частного сектора в налоговых поступлениях в ненефтегазовой сфере превысила 74%. Доля ненефтегазового частного сектора в общем объеме трудовых договоров достигает 50%".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Over 340,000 labor contracts concluded in non-oil and gas private sector
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft-qaz özəl sektorda 340 mindən çox əmək müqavilələri bağlanıb"

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi