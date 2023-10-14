Джаббаров: В ненефтегазовом частном секторе заключено свыше 340 тыс. трудовых договоров

Благодаря реформам, направленным на "отбеливание" рынка труда, в ненефтегазовом частном секторе было заключено свыше 340 тыс. новых трудовых договоров

Благодаря реформам, направленным на "отбеливание" рынка труда, в ненефтегазовом частном секторе было заключено свыше 340 тыс. новых трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" в Баку.

Министр отметил, что в результате проведенных в последние годы коренных реформ в налоговой системе повысился уровень прозрачности экономики, в результате чего в 2022 году впервые за нашу историю в государственный бюджет поступило 15,5 млрд манатов налогов: "Доля частного сектора в налоговых поступлениях в ненефтегазовой сфере превысила 74%. Доля ненефтегазового частного сектора в общем объеме трудовых договоров достигает 50%".