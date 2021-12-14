Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана только в этом году, за 11 месяцев с начала 2021 года, составили 57 миллион долларов. В свою очередь, Азербайджан также наращивает инвестиции в экономику других стран.

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана только в этом году, за 11 месяцев с начала 2021 года, составили 57 миллион долларов. В свою очередь, Азербайджан также наращивает инвестиции в экономику других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку.

Кроме того, инвестиции в ненефтяной Азербайджана сектор составляют порядка 25% от общего объема отметил он.

По словам Джаббарова, рост ВВП Азербайджана за 11 месяцев составил 5,3%, а рост ненефтяной отрасли - более 6%.

"Наше правительство нацелено превратить Азербайджан в технологический (IT), транспортный и инвестиционный хаб региона.

Мы приглашаем вас создавать бизнес в Азербайджане",- заявил министр экономики, добавив, что ВВП страны к концу года превысит 50 миллиардов долларов.

По итогам 11 месяцев текущего года темп роста ВВП составил 5,3%, в том числе в ненефтяном секторе 6,4%. Что касается роста экспорта ненефтяных продуктов, то в отчетном периоде этот показатель составляет 44%, заявил он, подчеркнув, что динамика сохранится до конца года.