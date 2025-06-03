Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу возможности сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу Ма Шигуаном возможности сотрудничества по ряду направлений.
Как передает Report, об этом глава ведомства написал на своей странице в соцсети Х.
"Мы оценили возможности сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергии, высоких технологий, нефтехимической промышленности, локализации производства, транспортно-транзитных и других направлениях", - говорится в сообщении.
Заявление о всестороннем стратегическом партнерстве, подписанное лидерами Азербайджана и Китая, придаст импульс дальнейшей диверсификации сотрудничества и выходу на новый этап, добавил Джаббаров.
We had the pleasure of welcoming the delegation led by Mr. Ma Shiguang, Vice Governor of Jiangsu Province of the People’s Republic of China, to Azerbaijan.
During the meeting, we explored opportunities for deepening cooperation between Azerbaijan and Jiangsu Province across a… pic.twitter.com/0fA4713LGg