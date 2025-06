Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу возможности сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу Ма Шигуаном возможности сотрудничества по ряду направлений.

Как передает Report, об этом глава ведомства написал на своей странице в соцсети Х.

"Мы оценили возможности сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергии, высоких технологий, нефтехимической промышленности, локализации производства, транспортно-транзитных и других направлениях", - говорится в сообщении.

Заявление о всестороннем стратегическом партнерстве, подписанное лидерами Азербайджана и Китая, придаст импульс дальнейшей диверсификации сотрудничества и выходу на новый этап, добавил Джаббаров.