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Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу возможности сотрудничества

Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу возможности сотрудничества Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу возможности сотрудничества
Бизнес
3 июня 2025 г. 13:15
Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу возможности сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с вице-губернатором китайской провинции Цзянсу Ма Шигуаном возможности сотрудничества по ряду направлений.

Как передает Report, об этом глава ведомства написал на своей странице в соцсети Х.

"Мы оценили возможности сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергии, высоких технологий, нефтехимической промышленности, локализации производства, транспортно-транзитных и других направлениях", - говорится в сообщении.

Заявление о всестороннем стратегическом партнерстве, подписанное лидерами Азербайджана и Китая, придаст импульс дальнейшей диверсификации сотрудничества и выходу на новый этап, добавил Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan, China's Jiangsu Province expand joint activities in several areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çinin Cianqsu vilayəti bir sıra sektorlarda birgə fəaliyyəti genişləndirir

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