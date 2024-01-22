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​​​​​​​Джаббаров: Объем инвестиций в промзоны Азербайджана за 3 года достиг 750 млн манатов

​​​​​​​Джаббаров: Объем инвестиций в промзоны Азербайджана за 3 года достиг 750 млн манатов Со дня создания Агентства по развитию экономических зон (İZİA) объем инвестиций в промзоны Азербайджане достиг 750 млн манатов.
Бизнес
22 января 2024 г. 10:44
​​​​​​​Джаббаров: Объем инвестиций в промзоны Азербайджана за 3 года достиг 750 млн манатов

Со дня создания Агентства по развитию экономических зон (İZİA) объем инвестиций в промзоны Азербайджана достиг 750 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Джаббаров напомнил, что за три года со дня создания İZİA в находящихся в его ведении промышленных зонах статус резидентов получили 56 субъектов предпринимательства.

"Начали функционировать 17 предприятий, и было создано 1 336 постоянных рабочих мест. За этот период в промышленных зонах произведено продукции на 8,45 млрд манатов, из которых 35,7% (3,02 млрд манатов) пришлись на экспорт", - написал Джаббаров.

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Версия на английском языке Residency granted to 56 business entities in Azerbaijan’s industrial zones
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sənaye zonalarında 56 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik verib

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