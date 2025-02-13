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Фонд возрождения Карабаха поддержали свыше 16 тыс. юридических и физических лиц

Фонд возрождения Карабаха поддержали свыше 16 тыс. юридических и физических лиц В Фонд возрождения Карабаха со дня его основания пожертвования внесли более 16 тыс. юридических и физических лиц.
Бизнес
13 февраля 2025 г. 11:31
Фонд возрождения Карабаха поддержали свыше 16 тыс. юридических и физических лиц

В Фонд возрождения Карабаха со дня его основания пожертвования внесли более 16 тыс. юридических и физических лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

По его словам, львиную долю составляют предприниматели, что говорит о социальной ответственности бизнесменов в Азербайджане.

"Предприниматели, которые работают прозрачно, играют неоценимую и очень важную роль в развитии нашей страны. Хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить наших предпринимателей. Они проявляют активную инициативу и при поддержке государства стараются выстраивать свою деятельность в соответствии с корпоративной социальной ответственностью", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə etmiş şəxslərin sayı açıqlanıb

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